Entraîneur de Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer est revenu sur le match et la défaite hier après-midi 5 buts à 0 contre Liverpool en championnat. Il ne compte pas partir.

Après la lourde défaite, le coach norvégien a tenu à faire un point sur son avenir et il n’a pas l’intention de quitter son poste aussi facilement. « Je suis dévasté et je n’ai jamais été aussi bas depuis que je suis dans ce fantastique club de football. Nous avons déjà connu des jours sombres ici et nous avons toujours su rebondir. Je rebondirai toujours, quelle que soit la situation actuelle. Que pouvez-vous y faire ? C’est comme ça que je dois voir les choses. Je suis allé trop loin. Nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop proches pour abandonner maintenant. » Confirme-t-il en conférence de presse. Sous contrat jusqu’en 2024, il est pour le moment 7e avec 14 points avec déjà 8 points de retard sur Chelsea et 7 sur Liverpool.