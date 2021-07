Toujours pisté par les meilleures équipes de la planète, le jeune Eduardo Camavinga serait devenu la nouvelle priorité de Manchester United.

D’après plusieurs source, le Stade Rennais serait désormais ouvert à la vente d’Eduardo Camavinga car son contrat avec le club breton se termine en juin 2022. Rennes espère donc renflouer ses caisses le plus rapidement possible avec la vente du prodige 18 ans, par peur de le voir filer gratuitement l’été prochain.

De l’autre côté de la Manche, on affirme que Manchester United est déjà en négociations avec l’entourage du joueur, et qu’un transfert pourrait être conclu la semaine prochaine. En plus de l’ailier du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, pour lequel les Red Devils devront aligner 90 millions d’euros, les vice-champions de Premier League on la ferme intention de s’offrir l’un des milieux de terrain les plus convoités de la planète.

L’international français, âgé de seulement 18 ans, est la cible de plusieurs cadors comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Reste à savoir si le joueur sera intéressé à l’idée d’évoluer aux côtés de Paul Pogba la saison prochaine. Affaire à suivre…