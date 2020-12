Battus 3-2 à Leipzig, Manchester United a dit adieu aux huitièmes de finale de Ligue des Champions. Déçu, Ole Solskjaer a commenté les propos de Mino Raiola sur Paul Pogba.

Il est malheureux et doit changer d’air. C’est ce qu’avait déclaré Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba dans les colonnes de Tuttosport mardi. Il y avait un match crucial pour Manchester United quelques heures plus tard ? Il s’en tape complet. Les Red Devils vont finalement perdre cette rencontre face au RB Leipzig, et ce, malgré une belle entrée de Paul Pogba. Interrogé sur les propos de Raiola en conférence de presse d’après-match, Ole Solskjaer n’est pas tendre avec l’agent.

« Le groupe va bien. Ils forment une équipe et se serrent les coudes. Quand l’agent de Pogba aura réalisé qu’il s’agit d’un sport d’équipe et qu’on travaille tous ensemble, ce sera mieux. Et c’est probablement la seule chose que je dirai à ce sujet. Je ne veux pas perdre d’énergie avec ça », a expliqué le technicien.