Malgré un mercato XXL, Manchester United a déçu cette saison. Une désillusion qui irrite Paul Scholes qui cible Edinson Cavani et Raphaël Varane comme étant les responsables du fiasco mancunien.

« Cavani, je pense, était une honte cette année. Il n’a presque jamais joué. Il s’est retiré du match de Middlesbrough parce qu’il a dû retourner je ne sais où », a déclaré Paul Scholes avant d’enchérir sur Raphaël Varane : « Vous savez quoi, vous vous souvenez de l’année dernière lorsque nous pensions que Ronaldo allait arriver, que Varane allait arriver. On s’était dit « Oui c’est parti ! ». Varane a été décevant. Je pense qu’il a été un peu en deçà », a-t-il lancé lors de propos relayés par The Sun.

Arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain à Manchester United, Edinson Cavani n’a pas eu le rendement escompté. En 59 matchs disputés sous les couleurs des Reds Devils, l’Uruguayen n’a inscrit que 19 buts et délivré 7 passes décisives. Un bilan terni par une seconde saison catastrophique avec 2 buts et 1 passes décisive en 910 minutes disputées réparties en 20 rencontres. Fantomatique, l’ancienne star du Paris Saint-Germain déçoit et quittera, à 35 ans, Manchester United par la petite porte. De l’autre côté, Raphael Varane, débarqué avec le statut de véritable leader défensif, n’est pas parvenu à hausser son niveau et à retrouver celui qu’il avait lorsqu’il brillait au côté de Sergio Ramos. Depuis son titre de Champion du Monde, en 2018, le Français n’est plus que l’ombre de lui-même. Malgré son statut de titulaire indiscutable, il ne parvient pas à performer et devra se hisser à un tout autre niveau pour satisfaire les exigences d’Erik Ten Hag.