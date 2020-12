Aujourd’hui consultant pour la télévision anglaise, Paul Scholes n’a pas sa langue dans sa poche surtout quand il s’agit de parler de son ancien club de Manchester United.

Après la défaite et l’élimination sur la pelouse de Leipzig hier soir en Ligue des Champions, Scholes n’est pas tendre avec le gardien des Reds Devils, David De Gea.

« Il a peur de se faire mal. En tant que gardien de but, vous avez le devoir de vous montrer imposant et d’être le patron dans votre surface. Lui, il se fait tout petit. Pour un gardien de but expérimenté, c’est criminel », a analysé l’ex-milieu anglais pour BT Sport. Le gardien international espagnol n’est pas toujours irréprochable alors que Man United compte sur lui et son expérience.