Recruté contre 90 millions d’euros à Dortmund, Sancho est l’une des plus grosses acquisitions de l’histoire de Manchester United. Mais pour l’heure, le jeune anglais n’a pas réussi à se montrer autant décisif qu’en Allemagne. L’ancien international Paul Ince l’a fortement critiqué après.

« Je comprends, Sancho est encore jeune et doit apprendre, mais il doit comprendre qu’il ne joue pas à FIFA. Son jeu n’a pas besoin de traverser deux, trois, quatre adversaires avec des feintes spectaculaires. C’est beau à voir quand ça passe, mais s’il vous plaît, jouez uniquement au football simple.

Je m’énerve. Sancho et Lingard veulent juste courir avec la balle et dribbler encore et encore. C’est ce qui s’est passé avec Martial, et Lingard et Sancho doivent aussi apprendre », a expliqué Ince pour United Stand.