Cristiano Ronaldo is coming home. Après l’Euro 2020, c’est le numéro 7 portugais qui rentre au Royaume.

C’est bouclé. Cristiano Ronaldo est de retour en Angleterre. Et après des jours de spéculation, c’est bien à Manchester United que le Portugais va poursuivre sa carrière. À 36 ans CR7 s’offre un nouveau challenge avec les Red Devils où il s’est engagé jusqu’en 2023. Le club anglais va débourser 15 millions d’euros plus 8 millions de bonus.

« C’est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi. J’ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matchs internationaux et j’espère que nous réussirons notre saison », a expliqué la star lusitanienne pour le site officiel de MU.