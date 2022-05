Officiellement coach de Manchester United, Erik ten Hag a annoncé la couleur pour l’année prochaine. Le coach néerlandais a prévenu ses joueurs, « être bon n’est pas suffisant ».

« Je veux construire une équipe avec des joueurs qui se battent les uns pour les autres, qui sont unis et qui obtiendront des résultats. Nous jouons dans le Théâtre des Rêves. Nous devons donner du plaisir. En fin de compte, notre intention est de jouer un football fantastique. Si on ne peut pas le faire, nous devons quand même gagner.

J’ai de grandes attentes envers moi-même, mais aussi envers mon équipe. Ils doivent coopérer et donner le meilleur d’eux-mêmes au quotidien. Et je dirais que, pour moi, ‘bon’ n’est pas suffisant. On doit faire mieux », a réclamé ten Hag sur le site officiel des Red Devils.