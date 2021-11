Ce soir, Manchester United et Cristiano Ronaldo se rendent en Italie pour affronter l’Atalanta Bergame dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions.

Et pour la star portugaise c’est un véritable retour aux sources après avoir quitté la Juventus lors de la toute fin du mercato estival. Il est très heureux de revenir sur le sol italien. « Retour en Italie, un pays qui m’a si bien accueilli, moi et ma famille, un endroit incroyable qui restera à jamais dans mon cœur. Je sais par expérience qu’il n’est jamais facile de jouer à Bergame contre une équipe comme l’Atalanta, mais nous ferons tout notre possible pour conserver la première place de notre groupe. C’est la Ligue des Champions et nous sommes Manchester United ! Nous sommes à notre place ! Let’s go, Devils ! » Au match aller, le club anglais avait dominé de justesse l’Atalanta, sur le score de 3-2, avec un but en fin de partie de Cristiano Ronaldo.