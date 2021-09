Cristiano Ronaldo a appris une mauvaise nouvelle. L’attaquant de Manchester United a perdu une importante somme d’argent. CR7 a été victime d’une affaire d’escroquerie.

Selon les informations du « Jornal de noticias » l’international portugais a été victime de cette histoire entre 2007 et 2010. Une agence de voyage aurait prélevée sur ses comptes près de 288 000 euros en 200 opérations différentes. C’est une femme qui serait à l’initiative de cette arnaque et elle aurait agi agi seule, dans le dos de l’agence de voyage. Selon les informations du « Daily Star, » l’international portugais pourrait toucher trois bonus alléchants en plus de son salaire de 26 millions d’euros par saison à Manchester United. Le joueur touchera plus d’un million d’euros si les Red Devils remportent la Ligue des champions, s’il gagne un sixième Ballon d’Or ou s’il est élu joueur de l’année par l’UEFA.