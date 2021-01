Manchester United s’est imposé face à Aston Villa (2-1), vendredi soir, pour le compte de la 16e journée de la Premier League.

Anthony Martial (40e) et Bruno fernandes (61e, sp) ont inscrit les buts de la victoire des Red Devils, contre un but de Traoré (58e) pour Aston Villa. Avec cette nouvelle victoire, Manchester United possède désormais 33 points et revient à hauteur de Liverpool, qui avait été tenu en échec à Newcastle (0-0) il y a deux jours. Les Reds ne conservent la première place qu’à la faveur de la différence de buts.

Ole Gunnar Solskjaer, menacé depuis des semaines, est désormais plus que jamais installé solidement sur son banc à Old Trafford. A croire que l’élimination en Ligue des champions a fait du bien à Pogba et consorts !