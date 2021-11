Bien conscient d’être sur la sellette, le coach de Manchester United a organisé une réunion de crise avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et d’autres cadres de l’effectif.

La matinée de jeudi aura été particulière à Carrington, où se situe le centre d’entraînement de Manchester United. Au siège des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer a tenté une ultime manœuvre pour remettre le navire à flot. Sachant que sa place sur le banc est menacée, le Norvégien a décidé d’organiser une réunion de crise avec plusieurs poids lourds de l’effectif d’après les informations du Daily Mail. Le manager a réuni son capitaine Harry Maguire, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof, Nemanja Matic et Cristiano Ronaldo pour essayer de changer la dynamique de l’équipe.

Au cours de cette réunion, qui a débuté à 10 heures, l’entraîneur a pris les devants et a exposé aux joueurs ses vues sur la manière de renverser la situation. En outre, le Norvégien a tenté d’expliquer ses solutions tactiques et a approfondi la façon de jouer avec une défense à trois, schéma avec lequel il pense pouvoir s’améliorer. Il faudra attendre la reprise de la Premier League et le match face à Watford ce samedi (16h) pour voir si la remontrance a porté ses fruits.

Actuellement, Manchester United est sixième en Premier League, à cinq points de Liverpool et à neuf points du leader Chelsea. Le mois de novembre pourrait se montrer déterminant pour l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer, puisqu’après Watford, les Mancuniens enchaîneront un match de Ligue des champions contre Villarreal avant de retrouver Chelsea et Arsenal en championnat.