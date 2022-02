Les Red Devils s’intéressent au défenseur central de la Juventus Turin Matthijs de Ligt.

Pourtant considéré comme un des meilleurs défenseurs centraux actuellement et dans le futur, de Ligt ne semble pas être intouchable à la Juve. Son expérience turinoise n’est pas un long fleuve tranquille et il se retrouve toujours en concurrence avec les légendes Bonucci et Chiellini. Du coup les dirigeants turinois réfléchiraient à le vendre surtout qu’il pourrait rapporter gros. Calcio Mercato indique : « La Juventus se prépare à un été au cours duquel Matthijs de Ligt sera considéré comme l’une des pièces les plus précieuses du marché ».

En tout cas, le défenseur néerlandais a la côte et intéresse les plus grands clubs européens. Après le Bayern Munich et le FC Barcelone, c’est au tour de Manchester United de montrer un intérêt pour l’ancien de l’Ajax, selon le média italien. Sous contrat jusqu’en 2024 avec la Vielle Dame, le défenseur de 22 ans est évalué à 65 millions d’euros parTransfermarkt.