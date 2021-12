Pour renforcer son équipe cet hiver Ralf Rangnick aurait coché les noms de 5 joueurs, dont ceux de Erling Haaland et Ronald Araujo.

À peine débarqué sur le banc de Manchester United, Ralf Rangnick a déjà les yeux rivés sur le mercato hivernal. À en croire les informations du Sun, le nouvel entraîneur des Red Devils aurait transmit une liste de cinq cibles potentielles pour la prochaine période des transferts. Dans le lot on retrouve notamment deux buteurs : Dusan Vlahovic de la Fiorentina et le phénomène norvégien Erling Haaland. Les deux joueurs sont parmi les plus convoités de la planète mais la clause libératoire du second ne devrait pas être activable avant cet été.

L’ancien coach du RB Leipzig souhaite également se renforcer au milieu de terrain. Pour ce faire, il vise son ancien protégé Amadou Haidara (Leipzig) et le Suisse Denis Zakaria (Mönchengladbach). Deux talents de Bundesliga, qui semblent plus accessibles que les deux monstres cités plus haut. Enfin pour sa défense, Ralf Rangnick aurait coché le nom de Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen du FC Barcelone.

Si l’Allemand sait déjà que ces transferts ne seront pas réalisables en janvier, il espère surtout lancer des manœuvres qu’il pourra terminer d’entreprendre l’été prochain, lorsqu’il reprendra le rôle de directeur sportif de Manchester United. Affaire à suivre…