Conscient des qualités de ses joueurs, Ralf Rangnick pense que les Red Devils ont un coup à jouer demain soir sur la pelouse de Liverpool.

De passage en conférence de presse ce lundi, Ralf Rangnick a fait le point sur les chances de Manchester United, qui se déplace à Anfield demain soir (21h) pour défier les Reds de Liverpool en match en retard de la 30e journée de Premier League.

« Nous devons être plus compacts et trouver le bon équilibre entre ce que nous faisons lorsque nous avons la possession et ce que nous devons faire quand on doit défendre notre propre but. Bien sûr, nous devons être plus compacts, plus agressifs… c’est ce que nous devons montrer demain (mardi) contre une équipe qui est probablement l’une des meilleures. Nous devons être à notre meilleur défensivement. Nous savons toujours que si nous élevons notre niveau, si nous jouons une performance de haut niveau, alors nous avons une chance d’obtenir trois points. Ce sera notre ambition et notre objectif pour demain. »