Entraineur de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Ralf Rangnick est revenu sur l’attitude et la frustration de CR7 mercredi soir face à Brentford en championnat.

Le coach allemand est revenu sur cette histoire et il n’a pas trop apprécié l’attitude du Portugais. Il lui demande de faire preuve de plus de contrôle. « Je n’ai pas du tout vu ou interprété qu’il me défiait. Il a juste montré de manière peut-être trop émotionnelle qu’il n’était pas heureux d’être remplacé. Mais, comme je l’ai dit, ce n’est pas la première fois. (…) Je ne le blâme pas pour cela, mais évidemment, comme manager, je pense qu’il ne devrait pas être aussi émotif. De plus, devant les caméras de télévision, je ne pense pas que ce soit dans l’intérêt de qui que ce soit, ni dans le sien, ni dans celui de ses coéquipiers. En fin de compte, c’est un jeu émotionnel et les joueurs sont émotifs et je ne l’ai pas du tout pris personnellement. » Rappelons que l’ancien madrilène n’a pas apprécié être remplacé au cours de la dernière victoire de son équipe mercredi soir.