Toujours en quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif cet hiver, le FC Barcelone était proche de trouver une solution avec Edinson Cavani. Etait seulement car, aujourd’hui l’attaquant uruguayen semble bien loin de la Catalogne.

Coach des Reds Devils jusqu’à la fin de la saison, Ralf Rangnick ne compte pas se séparer son attaquant uruguayen durant le mercato hivernal. Nous avons eu plusieurs conversations au cours des deux dernières semaines, c’est probablement le joueur avec lequel j’ai le plus parlé. Je lui ai dit dès le premier jour que pour moi, c’est un joueur très important. Il est probablement le seul à pouvoir jouer en tant qu’attaquant dos au but et face au but. » A-t-il confié au micro de « Sky Sports. »