A Manchester United, un véritable chantier a été laissé par Ole Gunnar Solskjaer à son homologue Ralf Rangnick. A peine débarqué, le technicien allemand est déjà pied au plancher et a listé une première liste d’indésirables parmi lesquels figurent Edinson Cavani, Paul Pogba, Luke Shaw, Donny Van de Beek et Aaron Wan-Bissaka.

Après un été extrêmement mouvementé et un recrutement massif, les rouages d’un collectif séduisant ne se sont jamais mis en route sous la houlette d’Ole Gunnar Solskjaer. Un manque qui lui aura coûté sa place alors que les résultats des Reds Devils étaient plus que décevants. Aujourd’hui c’est désormais Ralf Rangnich qui a pris les rênes avec une nouvelle dynamique qui émerge tout comme des noms qui étaient jusque là condamnés au banc. Alex Telles, Diogo Dalot ou encore Jadon Sancho peuvent remercier leurs bonnes étoiles au contraire de 5 de leurs coéquipiers, d’ores et déjà désignés comme étant indésirables au sein de l’effectif mancunien.

En effet, selon les informations de The Mirror, Ralf Rangnick aurait déjà fait un choix crucial sur les hommes qui allaient l’accompagner jusqu’à la fin de la saison tout en laissant derrière lui des membres de l’effectif qu’il ne considère pas comme étant des valeurs ajoutées. L’entraîneur allemand aurait déjà coché 5 noms à placer aux enchères lors des prochaines périodes de transferts. Parmi eux figurent des grands noms tels que Paul Pogba, Edinson Cavani, Donny Van de Beek, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka.