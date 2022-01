Débarqué pour pallier le licenciement soudain d’Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick veut faire un grand ménage dans son effectif avant que le mercato hivernal ne ferme ses portes. Quatre hommes sont poussés vers la sortie : Donny Van de Beek, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard et Harry Maguire.

Cinq victoires, trois nuls et une défaite, voici le bilan de Ralf Rangnick depuis son arrivée à la tête de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer en décembre dernier. Des résultats honorables qui placent les Reds Devils en quatrième position en Premier League. En course pour une place en Ligue des Champions, le technicien souhaite faire un grand ménage pour conserver un esprit conquérant au sein de son effectif et limiter les joueurs possiblement dispersés.

Selon les informations de la presse britannique, Ralf Rangnick aurait communiqué à ses dirigeants une liste de 4 joueurs dont ils ne souhaitent plus voir figurer au sein de son groupe. Plusieurs noms ont interloqué la direction mancunienne d’autant plus que le technicien allemand affichait une confiance déconcertante. Les indésirables sont Donny Van de Beek, Jesse Lingard, Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire. Critiqués par de nombreux observateurs et par les supporters des Reds Devils, les deux derniers nommés ont choqué la direction anglaise au vue de l’investissement consenti pour les enrôler. Pour ces deux hommes, Manchester United a déboursé 145 millions d’euros. Un énorme montant pour des joueurs aujourd’hui considérés comme étant des indésirables.