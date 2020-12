Milieu de terrain de Manchester United, Donny Van de Beek est très satisfait de l’apport d’Edinson Cavani depuis l’arrivée de l’ancien buteur du PSG. Il apporte quelque chose de différent et libère notamment pas mal d’espaces.

« Je pense que c’est vraiment important de l’avoir, surtout pour moi, car cela vous donne plus d’espace dans la surface. Les défenseurs surveillent davantage ces attaquants, et donc cela donne plus d’espace à nos milieux de terrain », a analysé le jeune talent néerlandais devant les médias.

Edinson Cavani sera forcément attendu pour le match de Ligue des Champions mercredi soir face au Paris Saint-Germain.