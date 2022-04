Scène surréaliste entre le latéral gauche Canadien Alphonso Davies et le défenseur central anglais Harry Maguire.

Interrogé sur le capitaine de Manchester United, l’international canadien a fait preuve d’une franchise assez déconcertante. “Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer… Tu es (Cristiano) Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle ‘capitaine’. Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership. Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard”, a lâché le défenseur du club bavarois.