Le PSG se déplace en Angleterre ce mercredi à 21h pour la cinquième journée de Ligue des Champions. Il y a-t-il des raisons d’être inquiet pour les Français avant la confrontation contre Manchester United ? Sidney Govou pense que oui.

Jour de finale. Et si Paris se déplace à Old Trafford ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel auront un œil sur le match de 18h55 entre le Istanbul BB et le RB Leipzig. Une déroute des Allemands permettrait au PSG plus de largesses face à Manchester United. Alors qu’une victoire de la bande à Nkunku mettrait toute la pression du monde sur les épaules de la bande à Neymar. Cependant, le club de la capitale se doit de gagner, et les joueurs de montrer une attitude irréprochable. Selon Sidney Govou, outre la condition physique, c’est ce qu’il manque à Paris, du sérieux.

“Oui, il y a des raisons d’être inquiet quand on voit les derniers matches du PSG en Ligue des champions ou même contre Bordeaux, on peut être inquiet quand on voit l’état de forme de Manchester United. Le problème, c’est qu’on ne sait pas quel PSG on va avoir à Old Trafford. Je reste persuadé qu’on peut avoir un grand Paris. Même si les derniers matches ne me rassurent pas quant à la capacité à se transcender. S’ils mettent les éléments indispensables en Ligue des champions, le mental, l’énergie, ils peuvent faire un bon résultat. La Champions League ce n’est pas qu’aligner de bons joueurs…”