La pépite de Dortmund, Jadon Sancho, pourrait filer entre les doigts de Manchester United pour rejoindre un club londonien la saison prochaine.

Cible numéro 1 du mercato mancunien l’été dernier, Jadon Sancho a finalement rempilé pour une saison de plus en Bundesliga. Mais les Red Devils sont loin d’avoir lâché l’affaire et ils veulent s’attacher les services du prodige anglais la saison prochaine. Seul problème, l’attaquant de 20 ans – évalué à près de 140 millions d’euros par le Borussia Dortmund – préfèrerait poser ses valises dans sa ville natale, Londres. Interrogé par un journaliste du Telegraph la saison dernière, Jadon Sancho avait d’ailleurs précisé être un fan du club de Chelsea. « Oui, c’est exact. Je ne vais pas mentir. »

À en croire les révélations du journaliste italien Gabriele Marcotti, qui cite une source proche du dossier, Sancho serait donc favorable à un retour à ses racines dans la capitale anglaise. « On m’a dit que Sancho préférerait un retour au pays, c’est-à-dire à Londres où il a grandi. Mais je suis également sûr qu’il préfère un déménagement dans un endroit qui lui offre les meilleures conditions et des perspectives à long terme ». Bonne nouvelle pour Chelsea, qui n’aura plus qu’à sortir le chéquier l’été prochain.