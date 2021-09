La nouvelle priorité de Manchester United se nomme Declan Rice et les Red Devils devront lâcher 117 millions d’euros à West Ham pour espérer le recruter.

D’après les informations du Daily Mirror, Manchester United aurait fait de Declan Rice sa priorité absolue pour le prochain mercato estival. Déjà pisté par les Red Devils et par Chelsea l’été dernier, l’Anglais de 22 ans a finalement décidé de continuer avec West Ham, surprenant 6e la saison passée. Devenu incontournable du onze de Gareth Southgate avec les Three Lions et considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat britannique, Declan Rice possède une cote assez stratosphérique. Selon les tabloïdes, Manchester United devra aligner pas moins de 117 millions d’euros – soit autant que Manchester City pour Jack Grealish – pour s’attacher ses services en 2022.

Reste à savoir si Declan Rice devra pallier le départ de Paul Pogba, dont le contrat se termine en 2022, ou s’il sera aligné aux côtés du Français dans les années à venir. Toujours pisté par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Paul Pogba n’a toujours pas pris de décision officielle concernant son avenir.