Pisté par les plus grands clubs d’Europe, Paul Pogba ne serait pas contre l’idée d’un nouveau défi en Premier League.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait bien quitter les Red Devils à la fin de la saison. Et la perspective d’un transfert gratuit attire forcément les convoitises. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore la Juventus Turin feraient partie des cadors intéressés par le champion du monde 2018. Mais dans son édition du jour, The Telegraph assure que le Français souhaite rester en Premier League. Pour être plus précis, le tabloïde britannique explique que Paul Pogba quittera bien Manchester United cet été… pour un rival du championnat anglais.

Paul Pogba serait notamment dans le viseur de Manchester City, qui n’a pas oublié les mots de son entraîneur Pep Guardiola au sujet du Français. « C’est un footballeur incroyable, un joueur de grande classe », confiait l’entraîneur espagnol en 2018. Reste à savoir si de son côté le milieu de 28 ans sera prêt à trahir Manchester United pour les Sky Blues. Le PSG et la Juve feront évidemment le forcing en fin de saison pour le convaincre de quitter la Premier League.