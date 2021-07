Toujours sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba (28 ans) a évoqué son avenir proche dans une interview sur le plateau de l’émission de télé espagnole, « El Chringuito. »

Questionné sur son avenir et un possible intérêt du Real Madrid, le milieu de terrain français a été très flou et ne donne pas plus de détails que cela. « Je m’attendais à cette question. Je dois vous remercier, je dois y aller. Ils m’attendent. » A annoncé la pioche qui était face-time pour l’émission. On en saura pas bien plus sur son avenir dans l’immédiat, lui qui n’a toujours pas signer de prolongation de contrat avec les Reds Devils. Désireux de conserver le Seine-et-Marnais dans son effectif, Manchester United lui proposerait un nouveau bail de cinq années assorti d’un salaire hebdomadaire de 465 000 euros.