Dans l’impasse face aux exigences salariales de Paul Pogba, Manchester United pourrait accepter de laisser filer le Français gratuitement l’été prochain.

Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin ont un point en commun. En plus d’être champion en titre de leur championnat respectif et en passe de se faire détrôner – par l’Atlético, le LOSC et l’Inter Milan – les trois cadors européens s’intéressent à la situation du Français Paul Pogba. Depuis quelques jours, elle a tourné au casse-tête pour les dirigeants mancuniens. En effet, l’entraîner Ole Gunnar Solskjaer souhaite conserver l’ancien milieu de terrain de la Juve, mais son agent Mino Raiola exige un nouveau contrat avec un salaire d’au moins 460 000 euros par semaine. Une somme colossale que les Red Devils ne sont pas prêts à aligner cet été.

La dernière solution envisagée, selon les informations du Daily Mirror, serait alors de conserver Paul Pogba jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2022. Le champion du monde 2018 sera alors libre de négocier avec le club de son choix à l’issue de la saison suivante. Reste à savoir quel challenge attirera en premier le regard du Français. Il pourrait retrouver son premier amour, la Juventus Turin, tenter de remporter la Ligue des champions aux côtés de Neymar et Mbappé à Paris ou encore participer à la reconstruction du Real Madrid avec son ancien coach Massimiliano Allegri. Affaire à suivre…