Nkunku s’est imposé comme l’un des talents les plus excitants de la Bundesliga. L’international français est devenu un incontournable à Leipzig et commence à susciter l’intérêt, notamment en Premier League.

Le joueur de 24 ans a marqué 31 buts et délivré 40 passes décisives en 115 apparitions pour le club allemand depuis son arrivée en juillet 2019 en provenance du PSG. Il avait notamment enregistré un triplé contre Manchester City plus tôt cette saison et n’est que Sébastien Haller et Robert Lewandowski au classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions. Le RB Leipzig avait payé seulement 14 millions d’euros pour l’attaquant polyvalent. On estime aujourd’hui qu’il vaut plus de 50 millions alors qu’il lui reste plus de deux ans de contrat, qui expire en juin 2024.

Mais le responsable du club allemand, Oliver Mintzlaff, n’est pas ouvert à la perspective de vendre cette année. Il a déclaré : « Nkunku jouera également avec nous la saison prochaine car, bien sûr, c’est un joueur très important », avant de poursuivre « Dans le football, rien n’est jamais certain, mais c’est notre plan. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs qui peuvent nous quitter en été. Nous voulons renforcer l’équipe plutôt que de l’affaiblir. » Mais si le RB Leipzig donne son feu vert à une vente, qui sont les favoris ? ESPN affirme que les Red Devils ne s’intéressaient pas à Nkunku, mais que les recruteurs ont reçu l’ordre d' »augmenter leur attention » sur le joueur. Le rapport affirme que Rangnick a passé en revue les objectifs du club et a donné la priorité au renforcement du milieu de terrain avec le départ attendu de Paul Pogba cet été.