Ce jeudi, le Milan AC reçoit Manchester United pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue Europa. Un match qui verra le retour du champion du monde français, Paul Pogba.

Absent depuis le 6 février dernier et une blessure à domicile face aux Toffees d’Everton, le milieu français est bien présent dans le groupe d’Ole Gunna Solskjaer pour le match retour de C3 jeudi soir à partir de 21 heures. Après un match nul 1-1 à l’aller, Manchester United doit impérativement l’emporter pour obtenir sa qualification en quart de finale et poursuivre son parcours européen. Voir maintenant si Pogba sera titulaire ou débutera sur le banc des remplaçant. Voici le groupe avec également la présence d’Edinson Cavani et l’absence d’Anthony Martial.

Le groupe de Man Utd : De Gea, Henderson, Grant – Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams – Amad, Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, van de Beek – Cavani, Greenwood, Rashford.