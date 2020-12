Annoncé comme le potentiel successeur d’Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino est-il vraiment capable de redresser la barre ?

Malgré l’élimination de Manchester United cette semaine en Ligue des Champions, après la défaite (2-3) face au RB Leipzig, les dirigeants du club ont renouvelé leur confiance envers Ole Gunnar Solskjaer. Placé sur un siège éjectable par la presse britannique, le tacticien norvégien est toujours menacé par l’ombre d’un ancien de Premier League, Mauricio Pochettino. Libre de tout contrat depuis son licenciement de Tottenham il y a plus d’un an, l’Argentin a été annoncé dans tous les plus grands clubs d’Europe, du Real Madrid au FC Barcelone, en passant par le Paris Saint-Germain. Mais à en croire les informations du journaliste de The Athletic, Laurie Whitwell, la piste Manchester United semble la plus chaude, mais pas forcément la moins risquée.

« Pochettino accepterait certainement le poste si on lui propose. Il est sans emploi depuis plus d’un an maintenant et Manchester United est toujours l’un des meilleurs clubs de football. Je pense que ce serait un très bon choix pour le club. Il a montré à Tottenham qu’il peut construire une équipe et dépasser les attentes. Cela dit, je ne pense pas qu’il soit la garantie du succès que certains semblent lui dépeindre. Il n’a remporté aucun trophée aux Spurs, ni avec aucun de ses clubs précédents, et son style de jeu repose uniquement sur l’émotion. »