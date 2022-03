Restera… Restera pas ? L’avenir du Français Paul Pogba fait couler de l’encre. Le milieu de terrain de Manchester United de 28 ans s’est exprimé sur son avenir.

« Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison, aider l’équipe et voir ce que le futur nous dira. Si le choix du futur manager va m’influencer ? Possible aussi. On va voir », a déclaré Paul Pogba dans une interview accordée à RMC Sport.

Pour rappel, le joueur tricolore est annoncé sur les tablettes du PSG, mais également de la Juventus Turin.