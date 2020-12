Paul Pogba semble dans l’impasse. Le joueur français de 27 ans, titulaires lors de 7 matchs de Premier League cette saison, a du mal à trouver les filets et subit de nombreuses critiques en Angleterre. Mais selon son coéquipier Scott McTominay, il n’y a vraiment pas de quoi s’inquiéter. Pour lui, Paul Pogba fait partie des meilleurs joueurs mondiaux.

« Les gens ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas pour ce qu’il est. Il est incompris pour sa manière d’être, sa personnalité et ce qu’il apporte à l’équipe. Bien sûr, il peut faire un mauvais match, ça arrive à tout le monde, mais parce que c’est Paul Pogba, on en parle plus. Mais quand il joue bien, il fait partie des tout meilleurs, c’est un joueur de classe mondiale » a déclaré Scott McTonminay dans une interview accordée à la chaîne YouTube Pro Direct Soccer.