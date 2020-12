Dans quelques heures Manchester United reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse, Ole-Gunnar Solskjaer est revenu sur le match mais aussi le mercato hivernal.

Avant le match face aux hommes de Thomas Tuchel, le technicien scandinave a fait un premier bilan et confie ses attentes pour le mercato hivernal. Comme il le précise, les Reds Devils ne devraient pas faire de folies cet hiver.

« Il est difficile de prévoir comment les autres équipes vont agir et comment est la situation financière. Mais je ne prévois pas beaucoup d’arrivées et de départ pour être honnête. Je me sens très heureux avec mon équipe en ce moment. Nous sommes de plus en plus forts. » Indique le norvégien devant la presse avant de retrouver le Paris Saint-Germain pour un match décisif en Coupe d’Europe.