Belle victoire 3 buts à 1 pour le Champion de France qui l’emporte grâce à un doublé de Neymar et un but de Marquinhos. Le PSG est leader de son groupe et peut même se contenter d’un nul lors du dernier match pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Groupe H :

Manchester United – Paris Saint-Germain 1-3 : Récompensés d’une bonne entame par un but de Neymar (6e), les joueurs de Thomas Tuchel laissent les Anglais reprendre confiance et égaliser par Marcus Rashford (32e), d’une frappe déviée par Danilo Pereira. Sauvé par la barre sur une tentative de son ex Edinson Cavani (57e), le PSG force le destin sur un ballon poussé aux six mètres par Marquinhos (69e), à la suite d’un corner.

Réduits à dix dans la foulée pour une expulsion de Fred (70e), les Red Devils concèdent un troisième but signé Neymar (91e). Premier du groupe H avec neuf points, à égalité avec Manchester United et le RB Leipzig.

Classement groupe H :

1 – Paris Saint-Germain (FRA) 9 pts

2 – Manchester United (ENG) 9 pts

3 – RB Leipzig (ALL) 9 pts

4 – Istanbul Başakşehir (TUR) 3 pts