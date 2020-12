« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. » Cette petite phrase de l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, ne passe pas à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer a recadré le représentant de l’international français.

« Vous (les journalistes, ndlr) n’avez qu’à demander à Paul s’il est heureux ou pas. Je ne vais pas parler pour lui. Paul s’efforce de faire de son mieux pour l’équipe et quand il est avec nous, il travaille dur à l’entraînement, il doit juste se concentrer sur ses performances », a indiqué le Norvégien en conférence de presse, avant d’y aller de sa pique.

Avant d’ajouter : « Dès que l’agent de Paul réalisera qu’il s’agit d’un sport d’équipe et que nous travaillons ensemble, ce sera mieux et c’est peut-être la dernière chose que je dirai à ce sujet. (…) Ce dont nous parlons entre nous, c’est autre chose… Je ne vais plus parler de l’agent de Paul ».