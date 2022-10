L’avenir de Cristiano Ronaldo pourrait se jouer cet hiver. Annoncé sur le départ à Manchester United, deux options semblent s’offrir au Portugais. Si l’intérêt de Chelsea est évoqué, une source proche du joueur affirme que Naples est pour l’heure la destination la plus chaude.

« Chelsea s’est intéressé à Cristiano Ronaldo cet été, mais il n’est plus ciblé, affirme cette source au Sun. Arsenal et Newcastle sont conscients de la qualité qu’il apporterait en les aidant à réaliser leurs ambitions, mais ils s’inquiètent de l’impact plus large que son arrivée pourrait avoir sur le club. Sa destination la plus probable est maintenant l’Italie.

Le Napoli s’est intéressé à Cristiano Ronaldo cet été et demeure toujours enthousiaste. L’ajouter à l’équipe est une étape qui, selon eux, les aidera à rester en tête de la Serie A et à progresser en la Ligue des Champions. Mais cela dépendra de la capacité du club à répondre aux exigences salariales du joueur. »