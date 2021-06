Joueur du Borussia Dortmund, Jadon Sancho (21 ans) pourrait rapidement quitter la Ruhr lors du mercato estival.

Comme l’a indiqué « Bild », Manchester United et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert du jeune anglais lors du mercato. Le montant de la transaction devrait être à hauteur de 85 millions d’euros et même atteindre plus de 94 millions d’euros avec les bonus. Les deux parties doivent encore signer l’accord avant l’officialisation de la transaction, qui pourrait tomber ce jeudi. Le footballeur de 21 ans doit parapher un bail de cinq années en faveur des Red Devils, soit jusqu’en juin 2026. Amené à devenir la deuxième vente la plus importante de l’histoire du Borussia Dortmund, derrière l’ailier français Ousmane Dembélé, l’ancien joueur de Manchester City participe actuellement au championnat avec les Three Lions.