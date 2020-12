Victoire écrasante 6 buts à 2 pour Manchester United face au promu Leeds United. Les Mancuniens se sont offert un festival à la maison.

Manchester United – Leeds United 6-2 : Les Red Devils n’ont laissé aucune chance aux Peacocks de Marcelo Bielsa sur des buts de Scott McTominay (2e, 3e), Bruno Fernandes (20e, 70e sur penalty), Victor Lindelöf (37e) et Daniel James (66e). Les visiteurs se sont contentés de deux réalisations de Liam Cooper (42e) et Stuart Dallas (73e). les partenaires de Paul Pogba, resté sur le banc, remontent à la troisième place avec 26 points, à une longueur de Leicester City et cinq unités de Liverpool. De son côté Leeds United est aujourd’hui 14e avec 17 points.