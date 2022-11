Pour pallier un éventuel départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United étudie sérieusement la piste Martin Terrier.

Si le dialogue semble être renoué entre Cristiano Ronaldo et sa direction, les intentions du Portugais n’ont pas changé : il veut quitter Manchester United cet hiver pour retrouver la Ligue des champions. Mais le départ du quintuple Ballon d’Or s’annonce particulièrement compliqué, notamment à cause de son énorme salaire. Quoi qu’il en soit, les Red Devils ont déjà commencé à sonder le marché en quête d’un nouveau buteur. Et à en croire les informations du journaliste britannique Jacque Talbot, qui confirme un rapport de 90min, Manchester United aurait un petit faible pour Martin Terrier (25 ans).

Déjà approché par Tottenham cet été, le Français avait pris la décision de poursuivre l’aventure avec le Stade Rennais. Sous contrat avec le club breton jusqu’en 2026, Terrier est aujourd’hui estimé à environ 35 millions d’euros. Alors si Manchester United met la bonne somme sur la table, un départ au mois de janvier ne serait pas à exclure. Mais il faudra d’abord trouver un point de chute à Cristiano Ronaldo.