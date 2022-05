Pour des raisons économiques, le FC Barcelone est forcé de céder Frenkie de Jong à Manchester United. Le Néerlandais rejoindra Erik Ten Hag chez les Reds Devils cet été.

Considéré comme le futur Andres Iniesta à son arrivée en juillet 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a été un gros investissement de la part du FC Barcelone qui a dépensé sans compter (86M€) pour s’attacher ses services. Titulaire indiscutable en Catalogne, le Néerlandais n’aurait pas convaincu sa direction de le conserver à tout prix. Le Barça est prêt à le lâcher dès cet été à l’occasion du prochain mercato estival.

Selon les informations rapportées par Gerard Romero, le FC Barcelone est sur le point de conclure la vente de Frenkie de Jong à Manchester United pour une somme avoisinant les 75 millions d’euros. La direction catalane a décidé de s’en séparer pour des raisons économiques. Le Barça doit vendre et le Néerlandais représente l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif. Un transfert qui serait d’ores et déjà bouclé à 95%.