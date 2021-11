Ce mardi soir, Manchester United et Cristiano Ronaldo ont arraché l’égalisation face à l’Atalanta Bergame dans les dernières secondes. Après la rencontre, CR7 a tenu à faire passer un message qui va dans le sens de son entraîneur.

« C’était un match compliqué. Je sais que contre l’Atalanta, les matchs ne sont jamais faciles. Mais nous y avons cru jusqu’à la fin. Aujourd’hui, j’ai aidé mon équipe à rentrer avec un point et j’en suis très heureux. Nous devons encore nous améliorer. Comme je l’ai déjà dit, nous avons différents joueurs et systèmes. Aujourd’hui, le football est différent. Nous devons nous habituer à jouer ensemble mais cela prendra du temps. Selon moi, nous avons le temps de nous améliorer et de devenir meilleurs. » A déclaré l’international portugais, qui avec ce discours pourrait bien sauver la tête de son coach Ole Gunnar Solskjaer toujours sur un siège éjectable.