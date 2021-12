Toujours à la recherche d’un nouvel attaquant pour le mercato et la suite de la saison, le FC Barcelone serait proche de toucher au but avec Edinson Cavani.

D’après les informations de « Sport », les Catalans ont trouvé un accord avec l’ancien buteur du Paris Saint-Germain pour la signature d’un contrat d’une année et demie. Désormais, c’est au joueur uruguayen de convaincre ses dirigeants de le lâcher pour mettre fin à son bail, valable jusqu’en juin prochain. L’avant-centre de 34 ans n’a disputé que huit matchs toutes compétitions confondues en 2021-2022, pour cinq rencontres de Premier League et un but.