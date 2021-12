Sergio Agüero aujourd’hui fraichement retraité, le FC Barcelone cherche désormais un nouvel attaquant pour le mercato hivernal. Les Catalans auraient jeté leur dévolu sur Anthony Martial.

D’après les éléments recueillis par « Sport, » le Barça pense vraiment à Anthony Martial, pour renforcer son secteur offensif, cet hiver. Le Français joue très peu à Manchester et souhaiterait partir. Son agent a d’ailleurs fait une intervention pour évoquer l’idée d’un départ, il y a quelques jours. On évoque même un éventuel prêt en janvier mais il reste la question de son salaire car chez les Reds Devils, l’ancien monégasque émarge à 15,3 millions d’euros par an. Martial est sous contrat jusqu’en 2024.