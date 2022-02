Au centre de toutes les critiques à Manchester United, Harry Maguire ne fait plus l’unanimité. La direction mancunienne ne veut plus de lui et le pousse vers la sortie pour un départ précoce prévu cet été.

Acheter un Anglais en Angleterre est un geste suicidaire. Défenseur le plus cher de l’histoire, Harry Maguire a été recruté pour 90 millions d’euros en août 2019 par Manchester United en provenance de Leicester. Un transfert qui ne cesse de nourrir les critiques alors que l’international anglais n’affiche pas à un niveau exceptionnel. Titulaire indiscutable et capitaine des Reds Devils, l’ancien Foxes, a disputé 28 rencontres cette saison. Pourtant, son niveau est remis en question au quotidien.

Selon les dernières informations dévoilées par Mirror, la patience de Manchester United arrive à sa fin. La direction de l’écurie britannique envisagerait de se séparer d’Harry Maguire dès cet été tout en l’éloignant du XI de Ralf Rangnick jusqu’à la fin de la saison. Son niveau et son rendement sportif sont jugés insuffisants. Il est pointé du doigt comme étant l’une des causes de la mauvaise forme des Reds Devils qui sont d’ores et déjà à la recherche de remplaçants potentiels. Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain, serait la piste privilégiée par la direction de Manchester United.

Son départ est un débat qui ne cesse de revenir sur la table. Depuis son arrivée il y a deux ans, Harry Maguire soulève les critiques. Deux années de patience avant que Manchester United ne craque. Il n’avait fallu que quelques mois à Rafael Van der Vaart…

Rappelez vous… en 2019

« Je pense que Maguire rentre chez lui chaque jour et dit à sa femme : « Je suis tellement une mer*e au football mais je gagne tellement d’argent. Ils doivent croire que je suis bon. Je le pense vraiment, il se moque de tout le monde. Si je vais jouer avec les amateurs le dimanche, je peux facilement trouver au moins trois gars qui font ce que Harry Maguire fait. Et je dis ça sérieusement. Si lui vaut 90M€, alors Van Dijk doit en valoir 350M€« , avait déclaré Rafael Van der Vaart sur les antennes du média néerlandais Ziggo Sports Voetbal en 2019.