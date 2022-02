Pour pallier l’éventuel renvoi de Mason Greenwood, Manchester United aurait jeté son dévolu sur la pépite Darwin Núñez.

Toujours visé par des accusations de violences conjugales, Mason Greenwood a été écarté jusqu’à nouvel ordre de l’effectif professionnel de Manchester United. Et pour pallier son absence sur le long terme, les dirigeants mancuniens auraient déjà activé plusieurs pistes. Ce jeudi, le Sun annonce que Darwin Núñez serait la priorité du club en cas de renvoi de l’international anglais. Pisté par Newcastle cet hiver, l’Uruguayen flambe sous les couleurs de Benfica. Le week-end dernier il a inscrit son 16e but de la saison face à Tondela (3-1) et quelques recruteurs des Red Devils étaient présent en tribune pour le voir à l’œuvre.

Mais Darwin Núñez ne manque pas de prétendants et Manchester United devra aligner au moins 60 millions d’euros cet été à en croire la presse britannique. The Sun précise que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Milan AC surveillent également le prodige de 22 ans avec attention.