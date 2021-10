Le consultant s’est attaqué à la mentalité des Red Devils.

« En deuxième mi-temps, il y a eu un changement énorme, énorme – Leicester semblait pouvoir marquer à chaque attaque. United est tout simplement trop large, il y a de l’espace partout et c’est une équipe assez horrible à regarder quand elle est trop large. Ils doivent penser qu’ils sont meilleurs qu’ils ne le sont. Vous vous retrouvez avec deux équipes : le cinq de devant, les égos, les grands joueurs, et le cinq de derrière. Vous avez des erreurs individuelles, mais aussi une équipe déconnectée. Cette équipe de United est également très mauvaise dans sa réaction aux buts. Ils sont comme des bébés. S’ils marquent, ils gonflent leur poitrine. Des erreurs vraiment basiques. Les joueurs de City et Liverpool travaillent comme des chiens, et ce sont les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi acceptons-nous que les joueurs de United ne travaillent pas aussi dur qu’eux ? Ole [Gunnar Solskjaer] doit tirer le meilleur d’eux. S’il ne le fait pas, il aura un énorme problème à la fin de la saison », a indiqué Neville.

Et d’ajouter : « Je ne crois pas que ce soit un problème de [Paul] Pogba. J’ai vu des attaquants s’agiter sur des coéquipiers qu’ils n’aiment pas – et cela doit cesser. Ce qu’Ole doit prouver, c’est qu’il peut faire travailler les meilleurs joueurs. Les attaquants de United ne sont pas organisés, ils doivent faire des efforts