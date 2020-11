Le manque de finition d’Anthony Martial s’est vu contre le Portugal, mais aussi ce week-end en Premier League. Le champion du Monde 98 est préoccupé de l’état de forme de son compatriote.

Anthony Martial est toujours à la recherche de son premier but en Premier League cette année. Un début de saison compliqué, en sélection comme en club pour l’attaquant Français. Après des dizaines d’occasions loupées et vendangés, par le Mancunien, Frank Leboeuf s’est dit « inquiet », et explique que le buteur doit apprendre à être plus « tueur » face au but.

Manchester United a finalement eu besoin d’un penalty converti par Bruno Fernandes pour remporter la victoire. Un succès peu convainquant face à West Brom, qui fait renaître les débats au tour de la titularisation d’Edinson Cavani.