Alors que les relations sont tendues depuis quelques temps et que Ronaldo est écarté du groupe de Manchester United, le joueur portugais et son entraîneur Erik Ten Hag devraient s’expliquer ce mardi.

En effet, d’après les informations de The Sun et le Daily Mail, Cristiano Ronaldo et Ten Hag devraient se rencontrer ce matin, pour s’expliquer. D’ailleurs, le joueur portugais aurait pour idée de présenter ses excuses à son entraîneur, toujours très remonté.

Et CR7 joue gros. Puisque s’il reste écarté du groupe comme à l’heure actuel, il pourrait louper le match de Ligue Europa ce jeudi, face à Sheriff TIraspol…