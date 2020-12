Les Red Devils pourraient accueillir le jeune Moises Caicedo dès l’ouverture de la prochaine période des transferts, le 1er janvier.

D’après les informations du média sud-américain Diario Extra, Manchester United est sur le point de finaliser son premier transfert du mercato hivernal après avoir trouvé un accord avec le jeune Moises Caicedo. International équatorien de 19 ans, il aurait finalement choisi de rejoindre les Reds Devils en janvier malgré l’intérêt du Milan AC et du RB Leipzig.



Caicedo a attiré l’attention des plus grandes écuries européennes grâce à ses 4 apparitions avec l’Équateur lors des qualifications pour la Coupe du monde. Il en a même profité pour inscrire son premier but en sélection lors de la victoire 4-2 face à l’Uruguay. Toujours à en croire les informations de Diario Extra, Manchester United aurait trouvé un accord aux alentours de 5 millions d’euros avec le club Independiente del Valle pour le transfert du jeune milieu de terrain.