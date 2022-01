Pisté par Manchester United et Chelsea, Ronaldo Araújo pourrait changer d’air cet été si le Barça refuse d’augmenter son salaire.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone se termine en juin 2023, la situation de Ronald Araújo commence à attiser la curiosité de quelques cadors anglais. D’après les informations de Marca, Manchester United et Chelsea pourraient se livrer une grosse bataille l’été prochain pour tenter d’enrôler le défenseur uruguayen. Avec la vente de son défenseur de 22 ans, estimé à 35 millions d’euros, le Barça récupèrerait des sous précieux dans la perspective de s’offrir le prodige norvégien Erling Haaland.

En quête de renforts, Ralf Rangnick et Manchester United devront faire face à la concurrence de Chelsea, qui a prolongé le contrat de Thiago Silva il y a quelques semaines mais reste sous la menace d’un triple départ, les contrats de César Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger arrivant à expiration dans moins de six mois. Reste à savoir qui des Red Devils ou des Blues aura les faveurs du Barcelonais la saison prochaine. À moins que le Barça ne parvienne à boucler sa prolongation de contrat contre une grosse augmentation de salaire.